Karapınarda biçerdöver fiyatları açıklandı

KONYA (AA) - Karapınar’da, 2018 yılı biçerdöver fiyatları açıklandı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, oda binasında yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2018 yılı hasat dönemi biçerdöver fiyatının dekar başı, kuru arazilerde 17 lira 50 kuruş, sulu arazilerde ise 23 lira olarak tespit edildiğini söyledi.

Üner, biçerdöver operatör belgesi bulunmayan, belgesiz biçerdöver kullanan, fazla tane kaybına sebep olan ve hasat olgunluğuna gelmemiş ürünleri hasat eden biçerdöver sahiplerinin ve operatörlerinin cezalandırılacağını bildirdi.

Toplantıya, Karapınar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tayfun Gökçe, Ticaret Borsası temsilcisi Veysel Akkaya ile biçerdöver sahipleri katıldı.