Karapınar'da Beşir Derneği'nden ramazan yardımı

KONYA (AA) - Beşir Derneği tarafından Karapınar'da 650 aileye ramazan yardımı yapıldı.



Beşir Derneği Karapınar Temsilcisi Mehmet Alp, yaptığı açıklamada, ilçede 650 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunulduğunu söyledi.



Dernek üyelerinin ülke genelinde ihtiyaç sahiplerinin sofrasına katık olmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Alp, "Karapınar'da yardıma muhtaç ailelerin yanında yer almaya, bir nebze de olsa dertlerine deva olmaya çalışıyoruz. Ayrıca toplanan zekat ve fitreler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kampanyamızı bu sene 'Ramazan Paylaşmaktır' olarak belirledik. Bu çalışmaların artarak devam etmesi ve daha çok aileye ulaşılabilmesi için ilçemizdeki hayırseverlerin zekat, fitre ve bağış katkılarını bekliyoruz." diye konuştu.