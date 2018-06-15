Karapınar'da bayramlaşma programı

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde protokol üyeleri, Karapınar Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Karapınar Belediyesi yeni düğün salonunda düzenlenen programda Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Karaca, bayramların topluma olumlu etkiler yaptığını ve dayanışmayı artırdığını söyledi.

Bayramların özel ve önemli olduğunu belirten Karaca, "Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum." dedi.

Programa Karaca'nın yanı sıra, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

