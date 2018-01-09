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Karapınar'a yeni sanayi sitesi kuruluyor

KONYA (AA) - Karapınar’da yapılması planlanan 3 Nolu sanayi sitesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar’daki son yıllardaki...

09 Ocak 2018 Salı 12:21
Karapınar'a yeni sanayi sitesi kuruluyor
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KONYA (AA) - Karapınar’da yapılması planlanan 3 Nolu sanayi sitesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar’daki son yıllardaki gelişmelerin sevindirici olduğunu söyledi.

İlçedeki birlik ve beraberlik ruhunun bir farkındalık yarattığını ifade eden Etyemez, şunları kaydetti:

"Çok yerde olmayan birlik ve beraberliğin farkındayım. Alın teri ile ekmeğini kazanan ve üreten sizlerin yanında olmak bizlere onur verir. Her zaman ilçenin bütün sorunlarında yardımcı oldum ve olmaya da devam edeceğim. 3 Nolu Sanayi Bölgesi için belirlenen yerin mera vasfının kaldırılması Bakanlığımız tarafından onaylanarak Konya Valiliği'ne gönderildi. Bundan sonra yapılacak işlerde her zaman yanınızda olacağımı belirtmek isterim. Karapınar gelişiyor, alın teri ile üretim yapmak isteyen vatandaşlarımız ve sanayicilerimiz var.”

Toplantıya, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan, AK Parti Karapınar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mustafa Yazgan, S.S. Karapınar Meke Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Güngör ile esnaf ve sanayiciler katıldı.


Anahtar Kelimeler:
AK Parti Konya Milletvekili Halil EtyemezKarapınar
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