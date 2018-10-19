Karapınar'a yeni kapalı hayvan pazarı

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, hayvan pazarında bulunan tüccarlar ve üreticilerle görüştü.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, KOP ile Belediyenin ortak yapacağı kapalı hayvan pazarı projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Karyem arkasına, 35 bin metrekarelik alanda yapılacak kapalı hayvan pazarında idari bina, sosyal tesis, hayvan satış padokları, giriş çıkışlarda dezenfeksiyon havuzu ve tahsildar, güvenlik ve veteriner odası bulunduğu kaydedildi.

Hayvan ticaretiyle uğraşan tüccarları hayvan pazarında ziyaret eden Belediye Başkanı Yaka, hayata geçirilecek proje için tüccarların fikir ve görüşlerini aldıklarını kaydetti.

Yaka, "Amacımız tüccarlarımızın projeden memnun olmasıdır. Bunun için onlarla görüşüyoruz. Fikir ve görüşlerini alıyoruz. Kısa sürede başlatacağımız projeyi tamamen onların istekleri doğrultusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapacağız. Hayvancılık şehri ilçemize modern bir kapalı hayvan pazarı hizmete sunacağız. Halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



