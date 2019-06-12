Karapınar Ziraat Odasının zararlılarla mücadele çalışması

KONYA (AA) - Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner Şeker Pancarı, Mısır ve Ayçiçeği ekili alanlarında görülen yaprak kurdu zararlısı ile ilgili olarak gerekli incelemenin yapıldığı söyledi.
Konu uzmanı akademisyenlerle yerinde tespit yapıldığını ifade eden Başkan Üner Şunları ifade etti:
"Yapılan incelemeler neticesinde Şeker pancarı, Mısır ve Ayçiçeği tarlalarında yapraklarda zarar yapan zararlının Çizgili Yaprak Kurdu (Karadrina) olduğu belirlendi. Gezilen bölge ve arazilerde tarlaların hepsinde zarar oranının ve kurtların gelişim evrelerinin farklı olduğunu görüldü. O yüzden çiftçimiz kendi tarlasındaki duruma göre kimyasal mücadeleye karar vermesi gerekiyor. Karadrina zararlısı bölgemizde 21 gün larva halinde duruyor, taze küçük yeşil larva olan tarlalarda 10-15 gün daha zarar yapabileceği, kahverengi hale dönüşmüş kurtların ise 3-5 güne kadar pupa haline dönüşeceği ve zararsız hale geleceği dikkate alınmalıdır."