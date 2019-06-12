Karapınar Ziraat Odasının zararlılarla mücadele çalışması

KONYA (AA) - Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner Şeker Pancarı, Mısır ve Ayçiçeği ekili alanlarında görülen yaprak kurdu zararlısı ile ilgili olarak gerekli incelemenin yapıldığı söyledi.

Başkan Üner, ,Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuh Poyraz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Süleyman Soylu ile Mısır,, Buğday ve Kanola ekim alanlarında Ziraat Odası Organizasyonuyla hastalık ve zararlıları incelendiğini kaydetti.

Konu uzmanı akademisyenlerle yerinde tespit yapıldığını ifade eden Başkan Üner Şunları ifade etti:

"Yapılan incelemeler neticesinde Şeker pancarı, Mısır ve Ayçiçeği tarlalarında yapraklarda zarar yapan zararlının Çizgili Yaprak Kurdu (Karadrina) olduğu belirlendi. Gezilen bölge ve arazilerde tarlaların hepsinde zarar oranının ve kurtların gelişim evrelerinin farklı olduğunu görüldü. O yüzden çiftçimiz kendi tarlasındaki duruma göre kimyasal mücadeleye karar vermesi gerekiyor. Karadrina zararlısı bölgemizde 21 gün larva halinde duruyor, taze küçük yeşil larva olan tarlalarda 10-15 gün daha zarar yapabileceği, kahverengi hale dönüşmüş kurtların ise 3-5 güne kadar pupa haline dönüşeceği ve zararsız hale geleceği dikkate alınmalıdır."

