Karapınar Ziraat Odası 2017'yi değerlendirdi

KONYA (AA) - Karapınar Ziraat Odası Başkanlığınca 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Odası Başkanı Durmuş Üner, Saklıbahçe Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, üreticilerin sıkıntılı bir yıl geçirdiğini savunarak, girdi maiyetinin düşürülmesi gerektiğini ve çiftçiye daha çok destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Üreticinin en düşük maliyet ile en yüksek verimi yakalaması için odanın imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Üner, "Tarımsal danışman kadromuzla çiftçimizin tarlalarına giderek yanlarında olduk. Bölgemizdeki iklim değişikliklerine göre eski alışkanlıkları bırakarak, üretim sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Odamız, Dünya Gıda Örgütü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından yılın ziraat odası' seçilmiştir." ifadelerini kullandı.



Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu da Karapınar’ın tarım ve hayvancılıkta model bir ilçe olduğunu belirterek, "Karapınar çiftçisi, sulama tekniklerini çok iyi kullanıyor. Suyun da ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Her yıl çiftçilerimizin tarlalarına gidip sorunlarını dinliyoruz. Zararlıları tespit edip, verimi nasıl yüksek tutarız diye çalışmalar yürütüyoruz. Onların taleplerini de alarak daha güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bölgede ürün deseni çok iyi. Birçok üründe Türkiye ortalamasın üzerinde verim alınıyor." dedi.