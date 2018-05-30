Karapınar Şehir Konağı açıldı

KONYA (AA) - Karapınar Şehir Konağının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar'ın her alanda geliştiğini ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

24 Haziran seçimleri için destek isteyen Etyemez, "Birlik ve beraberliğimizi göstermek, ülkemizi güçlenmesini istemeyen güçlere ders vermek için bu seçime büyük önem veriyoruz. Hedeflerimizden sapmama adına tek yumruk halinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın yanında olduğumuz göstermeliyiz. Cumhur İttifakı geleceğimizdir.” dedi.

AK Parti milletvekili adayı Tahir Akyürek'de 2014 yılından bu tarafa Büyükşehir Belediyesinin bütün ilçelere hizmet ettiğinin altını çizdi.

Akyürek, şunları kaydetti:

"Konya, dünyada coğrafi alan olarak en büyük Büyükşehir Belediyesi. Kısa süre öncesine kadar ben belediye başkanıydım. Hizmetleri bizzat biliyorum. Şehir konakları mimari yapıları, meslek edindirme sınıfları, yüzme havuzları, spor salonları ve kafeteryaları ile ilçelere değer katan yerler. İlçemize hayırlı olsun."

Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak kullanılan Şehir Konağı'nın açılışına AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.