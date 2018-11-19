Karapınar Öğrenci Meclis Başkanı seçildi

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında Karapınar Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

Karapınar Öğrenci Meclis Başkanlığı için Öğretmenevi Toplantı Salonunda seçime gidildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fazlı Cankaya gözetiminde yapılan seçim sonucunda, 5 aday arasından en çok oy alan Karapınar Mustafa Kemal İlkokulu öğrencisi Melih Gökcan, Karapınar Öğrenci Meclis Başkanı oldu.

Öğrenci Meclis Başkanı Melih Gökcan, "İlçemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

