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Karapınar İcra Müdürü tutuklandı

KONYA (AA) - Milas İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Karapınar'a İcra Müdürü olarak atanan İsmail Recber, tutuklanarak cezaevine kondu.Karapınar'da İcra Müdürü olarak görev yapan İsmail Recber, Karapınar Cumhuriyet Savcılığının...

Genel 07.12.2019, 10:17
Karapınar İcra Müdürü tutuklandı
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KONYA (AA) - Milas İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Karapınar'a İcra Müdürü olarak atanan İsmail Recber, tutuklanarak cezaevine kondu.

Karapınar'da İcra Müdürü olarak görev yapan İsmail Recber, Karapınar Cumhuriyet Savcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2018 yılı Yaz Kararnamesi Karapınar'a atanan ve o tarihten beri bu görevde bulunan İsmail Recber Ereğli Kapalı Cezaevi'ne kondu.



#Cezaevi #İcra Müdürü #tutuklama
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