Karapınar heyeti Bakan Kurum'u ziyaret etti

KONYA (AA) - Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, STK başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık ve 42 mahalle muhtarı, Konya Karapınarlılar Derneği Başkanı Fikret Danış ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Kurum’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, ziyarette, sistemin gerektirdiği, hızlı, etkin, yerinde çözümleri bularak vatandaşa hizmet götürmek istediklerini söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde inşallah bu eksiklikleri gidereceğiz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu ihtiyaçları yerinde gideriyor olacağız. Tabi bölgemiz tarım bölgesi, aslında en büyük sorun da su sorunu. Obrukların ve susuzluğun giderek arttığı bir süreçte, sulama noktasında belki bazı şeyleri de gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu manada sulama suları 250-300 metre belki de daha fazla bölgesine göre sondajlarla sağlanabiliyor. Bu da hem üretim hem de suyun maliyeti noktasında size ve şehre zarar veriyor. Tabi bu problem bölgenin genel bir problemi. Buna istinaden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir ile istişare ederek inşallah genel bir çözüm yapılması gerekiyor."

Bakan Kurum, Amil Önal İlkokulu ek bina inşaatı için 1.5 milyon lira ve Küçüklaşlama yolu yapımı içinde 1 milyon lira ödenek çıkarılması talimatını verdi.

Heyet Bakan Kurum’a dokuma seccade ile çeşitli hediyeler verdi.

