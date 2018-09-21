Karapınar güneş santralini bekliyor

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçeye yapılması planlanan, dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali için hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.

Güneş santralinin kurulacağı alanda gazetecilere açıklamada bulunan Yaka, ilçede tarım ve hayancılığa büyük önem verildiğini söyledi.

Karapınar'a güneş santrali kurulmasıyla ilçenin daha da gelişeceğini belirten Yaka, "Dünyanın en büyük güneş enerjisi santralinin kurulma çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Ankara'da kurulan hücre fabrikasında üretilen fotovoltaik hücreler bir panel haline getirtilip bu alanda kullanılacak ve bin megavatlık, dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali bu alanda hizmet vermeye başlayacaktır. Yaklaşık olarak 600 bin haneye yetecek kadar bir enerji üretecektir. Bu da ilçemiz için ekonomik olarak tarım ve hayvancılıktan sonra bir girdi olup, ilçenin ekonomisine değer katacaktır." ifadelerini kullandı.



