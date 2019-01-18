Karapınar ekibi il ikincisi oldu

KONYA (AA) - Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç erkekler voleybol takımı Konya müsabakalarında ikinci oldu. Ereğli Bölgesel Liginde 9. kez şampiyon olan Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu...