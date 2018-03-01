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Karapınar Devlet Hastanesi'ne bağış

KONYA (AA) - Karapınar Ticaret Borsası ve Karapınar Yem Sanayi AŞ (KARYEM) tarafından Karapınar Devlet Hastanesi diş polikliniğine yeni diş cihazı ve diş ünitesi bağışlandı.Kullanıma başlanılan cihazların hastanedeki önemli eksiklikleri...

01 Mart 2018 Perşembe 13:58
Karapınar Devlet Hastanesi'ne bağış
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KONYA (AA) - Karapınar Ticaret Borsası ve Karapınar Yem Sanayi AŞ (KARYEM) tarafından Karapınar Devlet Hastanesi diş polikliniğine yeni diş cihazı ve diş ünitesi bağışlandı.

Kullanıma başlanılan cihazların hastanedeki önemli eksiklikleri gidereceği kaydedildi.

Borsa tarafından 75 bin lira değerinde yeni diş cihazı ile KARYEM tarafından alınan 25 bin lira değerindeki diş ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar ilçe Başkanı Nadi Tartan, Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Nazım Sezer ve yönetim kurulu üyeleri Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hüseyin Babur’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başhekim Babur, cihazların hastaneye kazandırılması sürecinde maddi manevi emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Diş ünitesiKarapınar Devlet Hastanesi
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