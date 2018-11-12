Karapınar Belediyesinden yüksekokul öğrencilerine çevre gezisi

KONYA (AA) - Karapınar Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ilçe tanıtım gezisi düzenledi.

Üniversite öğrencilerinden 150 kişilik grup, Meke Gölü, Acıgöl, Erozyon sahası içerisindeki Örnektepe ve Sırnık’ta oluşan obrukları gezdi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar’ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Başkan Yaka, çeşitli yerlerden gelen öğrencilerin bölgeyi tanıma adına bu gezilerin önemli olduğunu ifade ederek, "Sosyal, kültürel ve tarihi özelliklerinin yerinde anlatıldığı etkinlikler ilçenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Eğitimi için şehir dışından ilçemize gelen öğrenciler bu faaliyetlerle ilçemize daha çabuk uyum sağlıyorlar." diye konuştu.