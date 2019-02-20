Karapınar Belediye Başkanı Yaka, pazar çantası dağıttı

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Sebze ve Sergi Pazarında vatandaşlara çevreci bez çanta dağıttı.



Ücretli poşet uygulamasına geçilmesinin ardından Karapınar Belediyesi doğa dostu bez torbalar yaptırdı.



Naylon poşet kullanımının çevreye verdiği zarar ve neden olduğu kirliliğe dikkati çeken Başkan Yaka, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması başlatması üzerine bez çantalara ilgi artmıştır. Naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları Karapınar Belediyesi olarak destekliyoruz. Bu amaçla 5 bin adet bez torba yaptırdık. Çevremizi korumak, öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çevre kirliliğinin engellenmesi için ilçemizde ilkleri gerçekleştirdik. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Karapınar için üzerimize ne düşüyorsa yerine getiriyoruz." dedi.

