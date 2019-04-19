Karapınar Belediye Başkan Yardımcılığına Halil Aker atandı

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde belediye başkan yardımcılığına Halil Aker atandı.



Karapınar'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dünyaya gelen Aker, Karapınar Devlet Hastanesinde tekniker olarak görev yaptı.

Karapınar Hacı Osman Arı Sağlık Meslek Lisesinde öğretmenlik müdürlük görevlerinde bundu.

2014 yılında belediye başkan adayı oldu, 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine seçildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından başkan yardımcılığı görevine atatan Halil Aker, "İlçemize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Parti rozetlerini çıkardık. Kapımız herkese açık." dedi.

