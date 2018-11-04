"Karaoğlan'ı Anıyoruz" paneli

ESKİŞEHİR (AA) - Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Karaoğlan lakaplı Türkiye Cumhuriyeti başkanlarından Bülent Ecevit, vefatının 12. yılında Eskişehir’de düzenlenen panel ve fotoğraf sergisiyle anıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının önemli isimlerinden "Karaoğlan" lakaplı CHP ve DSP Genel başkanlarından Bülent Ecevit anısına, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde Eskişehirlilerin katılımıyla "Karaoğlan'ı Anıyoruz" adlı panel ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Ecevitçi Arayış Platformu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, panelistler Başkan Yılmaz Büyükerşen ile Orhan Birgit ve Prof. Dr. Sina Akşin’in katılımıyla Bülent Ecevit anlatıldı.

Akademi döneminde tanıştığı Ecevit’in kendine has üslubuyla Türk siyasetinde asla unutulmayacak bir lider olduğunu aktaran Büyükerşen, "Ecevit dış ve iç politikadaki vizyonu, güçlü liderliği ve dürüstlüğüyle Türk siyasi hayatının büyük devlet adamlarındandı. Türk ekonomi ve eğitim sistemine verdiği önem ve katkıları çok büyük olan Ecevit’i, vefatının 12. yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Ecevit’in sanatçı yönüne değinen Metehan Kuru, Karaoğlan'ın kaleminden şiirler okudu.