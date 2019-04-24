Karamanlı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

KARAMAN (AA) - Bilecik’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Birinciliği müsabakalarında 38 kiloda mücadele eden Karamanlı sporcu Sude Pan, Türkiye şampiyonu oldu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Birinciliği finallerinde 38 kiloda mücadele eden Karamanlı sporcu Sude Pan, altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olduğunu ifade eden bebek şunları kaydetti:

"Bilecik'te düzenlenen ANALİG Karate Türkiye Birinciliği finallerinde ilimizi başarıyla temsil ederek başarısını altın madalya ile taçlandıran sporcumuz Sude Pan'ı ve antrenörünü kutluyorum. Badminton branşından Melih Kağan Yavuz’un ardından karate branşında Sude Pan'ın başarısı ile bir kez daha gurur duyduk. Bu başarıların ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza spor hayatları boyunca başarılar diliyorum."