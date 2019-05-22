Karamanlı sanayiciler iftarda buluştu

KARAMAN (AA) - Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde iş insanları bir araya geldi.



Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde, iş adamlarının Karaman'ın kalkınması için önemli bir görev üstlendiğini söyledi.



Kalaycı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnanın ki sizler olmasaydınız Karaman çok zor durumda olacakmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için OSB'nin, Karaman'ın daha da gelişip kalkınabilmesi için Karaman Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yanınızdayım."



Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Boynukalın da Karaman'ın 2018 yılında 150 ülkeye yapmış olduğu ihracatın 350 milyon doların üzerine çıktığını ifade ederek, "Yaşanan son döviz dalgalarının, ekonomik krizin daralmadan bugüne gelebilmiş nadir illerden biri olmamız sağlam temeller üzerine kurulmuş olmamızdandır. Önümüzdeki günlerde iş dünyasını tedirgin eden ekonomik sıkıntılara yönelik çözümler yönetilmesini istiyoruz. Piyasanın rahatlatılmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

İftar yemeğine, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, kurum müdürleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.