Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediyenin 2019 yılı bütçesinin 230 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Karaman Belediyesinin 2019 yılı bütçe görüşmeleri belediye meclisi tarafından kabul edilerek karara bağlandığını belirtti.

Bütçe çalışmalarına katılan meclis üyelerine ve belediye personellerine teşekkür eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Karaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha gelişmiş bir kentte yaşamaları için bugüne kadar geldiğimiz dönemde bütçemizi en verimli şekilde kullanarak daha fazla yatırım ve hizmet ürettik. 2019 yılı bütçemiz 230 milyon lira olarak belediye meclisimizce karara bağlandı. Belediyenin yatırım faaliyetlerini yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinden büyük pay alan birimler oldu."

- Maç öncesi kitap okudular

Karaman'da, okullar arası genç erkekler futbol yarı final müsabakaları öncesi öğrenciler, Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Hayalleriniz Varsa Kitap Okuyun Projesi kapsamında kitap okudu.

Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi takımları arasında Yunuskent Futbol Sahasında oynanan okullar arası gençler futbol il birinciliği yarı final müsabakası öncesi öğrenciler kitap okuyarak projeye destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı açıklamada, eğitim ve sporun bir bütün olduğu ifade ederek, kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşının olmadığını göstermek adına, yarı final müsabakaları öncesi gençlerle birlikte kitap okuyarak projeye destek verdiklerini aktardı.

Karaman Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen ise hayata geçirdikleri projeyle gençlerin gelecek hayatlarına güzel bir alışkanlık bırakmak istediklerini belirtti.

Gençlerin okumasını ve toplum önünde kendini rahat bir şekilde ifade edebilmesini istediklerini aktaran Gezen, "Projeye destek için spor tesislerimizde okumaya ağırlık vermeye başladık. Okul sporları müsabakaları öncesi kitap okuma alışkanlığını genişleteceğiz. Futbol müsabakalarında mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum." dedi.