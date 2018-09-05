Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Turizm Yüksekokulunun altyapısını oluşturacak Rekreasyon Yönetimi Bölümü, ilk yılında yüzde 100 doluluk oranıyla öğrencilerin tercihi oldu.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin dört yıllık eğitim hayatlarını Ermenek yerleşkesinde sürdüreceklerini belirtti.



Akgül, "Yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesinde açtığımız Rekreasyon Yönetimi Bölümünün ilk yıldan dolması KMÜ ailesi için güzel bir gelişme. Hem bölümü kazanan öğrencilerimize hem de diğer bölüm ve programlardaki öğrencilerimize aramıza hoşgeldiniz diyor, üniversitemizde eğitim-öğretim hayatına başlayacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.



- Karaman'da semt spor sahaları arttı



Karaman Belediyesi geçmiş yıllarda hizmete açtığı semt spor sahalarının sayısını artırıyor.



Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 7 farklı mahallede yapımı son aşamaya gelen yeni semt spor sahaları, halkın hizmetine sunuluyor.



Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Belediyesi olarak bu projedeki amaçlarının gençlerin daha kapsamlı ve kaliteli bir ortamda spor yapabilmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan sıyrılarak sosyal hayatın içerisine dahil edebilmek olduğunu söyledi.



Gençlere yapılan hiçbir yatırımın boş olmadığını kaydeden Çalışkan, şöyle konuştu:



"Biz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmasını, daha sağlıklı ve kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetişmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana farklı bölgelerde 9 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 3 de voleybol sahası yaptık. Bu yatırımlarla çocuklarımıza ve gençlerimize mahallelerinde modern tesislerde spor yapabilme imkanı oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz."





- Karakucak güreşinde Karaman’a altın madalya

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yasin Sever, Tokat’ın Turhal ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Turhal Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda 8 sporcu ile katılan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Turhal’da bir gün boyunca devam eden şampiyonada 45 kiloda mücadele eden Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yasin Sever, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Tokat’ın Turhal ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girerek başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.