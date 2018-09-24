Karaman'daki trafik kazası

KARAMAN (AA) - Karaman’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bakıcı (18) dualarla defnedildi.
Karaman Devlet Hastanesi morgundan Yeşil Camiye getirilen Bakıcı’nın cenazesi için tören düzenlendi.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bakıcı'nın cenazesi, dualarla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, ölenin arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehmet Bakıcı (18) yönetimindeki 42 ZS 254 plakalı otomobil, Karaman-Zengen köy yolunun 12. kilometresinde tarlaya devrilmiş, olay yerinde Bakıcı yaşamını yitirmişti.