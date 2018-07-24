Karaman'daki trafik kazası

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden Mustafa (37), Ömer (70) ve Hatice Sümeyra Atasever'in (2) cenazeleri defnedildi.

Karaman Devlet Hastanesi morgundan Siyahser Camisine getirilen Mustafa, Ömer ve Hatice Sümeyra Atasever’in cenazeleri için tören düzenlendi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından baba, dede ve torun dualarla Siyahser Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarpmış, olay yerinde sürücünün babası Ömer Atasever (70) yaşamını yitirmiş, sürücü ve kızı Hatice Sümeyra Atasever de (2) kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.