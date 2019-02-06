Karaman'daki sürek avda 82 yaban domuzu vuruldu

KARAMAN (AA) - Karaman merkeze bağlı Demiryurt, Kılbasan, Madenşehri köylerinde yaban domuzu avı düzenlendi.

Karaman'da tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak sürek avı düzenlendi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Demiryurt, Kılbasan, Madenşehri köylerinde mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında 82 tane yaban domuzu vuruldu.

