Karaman'daki silahlı saldırı

KARAMAN (AA) - Karaman'da parkta oturan gençlerin üzerine dün otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Av tüfeği ile ateş edilen otomobilin plakasını belirleyen ekipler, Cengiz Ali Y, aracın sahibi ile yanında bulunan kadını gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden olayla ilgisi olmadığı belirlenen araç sahibi ile kadın serbest bırakıldı.
Şüpheli Cengiz Ali Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Mumine Hatun Mahallesi 1485 Sokak'taki Avar Parkı'nda oturan gençlerin üzerine dün otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmış, saldırıda Mustafa Y. (16) başından, Ali K. (19) ve Faruk Ö. (15) sırtından yaralanmıştı.