Karaman'daki silahlı saldırı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Cedit Mahallesi 339 Sokak’ta 28 Ağustos Salı günü arkadaşıyla motosiklette giderken, otomobilden silahla ateş açılması sonucu Muzaffer Eren S.'nin (19) yaralanması üzerine polis ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelilerin eşkalini belirleyerek, çalışma başlattı.



Yapılan çalışma sonucu Sinan A, Yusuf A. ve Mustafa Y. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan zanlılardan Sinan A, tutuklandı, Yusuf A. ve Mustafa Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.