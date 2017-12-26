Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Karaman'da zeytin üreticileri kooperatif kuracak

KARAMAN (AA) - Karaman'da zeytin üreticilerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Karaman Ziraat Odası desteğiyle yürüteceği kooperatifleşme çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı. Karaman Ziraat Odası...

26 Aralık 2017 Salı 14:16
Karaman'da zeytin üreticileri kooperatif kuracak
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman'da zeytin üreticilerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Karaman Ziraat Odası desteğiyle yürüteceği kooperatifleşme çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, odada düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Göksu Havzasında ciddi bir zeytin üretimi olduğunu belirtti.

Zeytin üretiminin hızla arttığını, buna karşın pazarlama ve ürünleri değerlendirme konusunda sorunlar yaşandığına işaret eden Muğlu, şunları kaydetti:

"Birçok tüccar Karaman'da zeytin yetiştiğini bile bilmiyor. Tüccar tarafından Karaman'dan satın alınmış zeytin ise ilimizin adı geçmeden piyasaya sürülebiliyor. Üreticimiz zeytinden hak ettiği geliri elde edememektedir. Bu sorunları ancak kooperatifleşme ile aşabiliriz. Çözüm tüm bölgedeki köyleri kapsayacak şekilde kurulacak olan kooperatiftir. Bilinçli bir çalışma ile ilimizdeki zeytin üretimi kısa sürede 8-10 kat artacaktır. Ayrıca kurulacak olan bu kooperatif bölgede üretilen nar pekmez ve diğer ürünlerin değerlendirilmesi konusunda fayda sağlayacaktır."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Özçalık da kurulacak kooperatifin içeriği, faydaları, kuruluşundan itibaren yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Toplantıya, Göksu Havzasında zeytin üretimi yapılan köylerinin muhtarları, ziraat odası delegeleri ve çiftçiler ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Oğuz Gül de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
KaramanZeytin üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim