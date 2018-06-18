Karaman'da yolcu otobüsünün devrilmesi

KARAMAN (AA) - Karaman'da, 3 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı.

Kazada yaralananlar arasında bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen otobüs şoförü Celal Ö, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Karaman İl Sağlık Müdürü Ahmet Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, kaza sonrası yaralılara 12 ambulans ve ekibi ile olay yerinde acil müdahale yapıldığını belirtti.

Karaman Devlet Hastanesine 40, Mut Devlet Hastanesine 3, ildeki özel hastanelere ise 4 yaralının kaldırıldığını bildiren Arslan, şunları kaydetti.

"30 hastamız tedavileri sonrası taburcu edildi. Bir hastamız Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 16 hastanın tedavisi devam etmektedir. Bizim edindiğimiz bilgiye göre kazada otobüsün kabininde ciddi bir ezilme ya da koltuklarında kopma, ayrılma olmadığı halde devrilme sırasında yolcularımızın kontrolsüz şekilde araç dışına fırlaması ve birbirleri üzerine düşerek ya da araç içerisinde savrularak aldığı darbeler sonucu yaralanma ve maalesef ölümler gerçekleşmiştir. Eğer emniyet kemerleri takılı olsaydı ne araçtan dışarı fırlama ne de araç içi travma yaşanacaktı."

Karaman'da, dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 47 kişi de yaralanmıştı.