Karaman'da yol onarım çalışması

KARAMAN (AA) - Karaman İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin "Karaman- Dereköy- Mut Caddesi" bağlantı yolunda başlattığı yol onarım çalışmaları sürüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Hüseyin Alparslan, merkeze bağlı Dereköy köyündeki yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kapar, Dereköy çıkışında yer alan ve yıllardır kör nokta olarak bilinen yoldaki kayaların, ekipler tarafından kırılarak yol genişletme çalışması yapıldığını söyledi.

Özellikle hafta sonları baraj mesire alanı yolu olması sebebi ile trafik yoğunluğunun bir hayli fazla olduğunu ifade eden Kapar, yolun sık sık kazalara sebebiyet verdiğini ve yıllardır tehlike arz ettiğine dikkati çekti.

Yapılan yeni çalışmalar sonrasında vatandaşın güvenliğinin sağlanacağını belirten Kapar, şunları kaydetti:

"Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerimiz ile yıllardır süregelen bir sorunu daha çözümü kavuşturuyoruz. Ben vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor ve ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Nerede halledilmesi gereken bir sorun var ise orada olmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek İl Özel İdaresi olarak birinci önceliğimiz olmaya devam edecek."