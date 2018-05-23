Karaman'da yol çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 programı doğrultusunda yol düzenleme, genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Eğilmez köyündeki çalışmaları inceleyen İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, Eğilmez köyünde 8 kilometre uzunluğundaki yolda başlayan yol genişletme ve sanat yapıları çalışmalarının yarısının tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların bitmesiyle yolun mevcut durumundan iyileşme sağlanacağını ifade eden Kapar, "Genişliğinin artmasıyla yol gereken konfora kavuşacak ve kaza riski en aza inecek. Yol genişletme çalışmaları sayesinde trafik akışı da rahatlayacak. Planlama ve uygulamayı birleştiren bir anlayışla mevsim şartları elverdiği ölçüde çalışmalar devam edecek." dedi.