Karaman'da yılın ilk nikahı kıyıldı

KARAMAN (AA) - Karaman’da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı.

Karaman Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na evlilik başvurusunda bulunan Seyit Sayey ve Hamide Türk çiftinin nikahı, Karaman Belediyesi Evlendirme Memuru Fehmi Duysak tarafından kıyıldı.

Çifte evlilik cüzdanlarını veren Duysak, çiftlere Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın mutluluk mesajını iletti.

Diğer taraftan Karaman Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun, 2017 yılının nikah istatistikleri de belli oldu.

2017 yılında belediyeye başvuran bin 305 çiftin nikahı kıyıldı. 2016 yılında bu rakam bin 391 olmuştu.