Karaman'da yılın ilk mahsul buğdayı satıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yılın ilk mahsul buğdayı, Karaman Ticaret Borsası'nda (KTB) düzenlenen törenle sembolik fiyatla satıldı.
KTB Başkanı Ekrem Çavaş, borsaya yeni gelen mahsulle sezonu açtıklarını söyledi.
Borsanın çiftçiye en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Çavaş, şunları kaydetti:
Konuşmaların ardından merkeze bağlı Kurtderesi Köyünden Mevlüt Keskin'in tarlasından kaldırıp borsaya getirdiği ilk mahsul 500 kilogram buğday, açık arttırmaya çıktı. İlk mahsulü, buğday pazarı esnafından Hasan Oğraş, kilogramı 20 liradan satın aldı.
Törenin sonunda üretici ile esnafa, KTB yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, daire müdürleri ile çiftçiler katıldı.