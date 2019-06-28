Karaman'da yılın ilk mahsul buğdayı satıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yılın ilk mahsul buğdayı, Karaman Ticaret Borsası'nda (KTB) düzenlenen törenle sembolik fiyatla satıldı.



KTB Başkanı Ekrem Çavaş, borsaya yeni gelen mahsulle sezonu açtıklarını söyledi.

Borsanın çiftçiye en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Çavaş, şunları kaydetti:



"Borsamız 2010 yılında Türkiye genelinde 9 borsa arasına girip akredite olmuş ve bunun haklı gururunu yaşamıştır. Şimdi ise Türkiye genelinde en üst düzeydeki borsalar arasında hizmet vermektedir. Borsamızda alım-satımı yapılan mahsullerin her türlü kimyasal ve fiziksel analizlerini yapacak laboratuvarımız mevcut olup, üye ve üreticilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca, elektronik ürün senetlerinin tek borsa çatısı altında işlem görebilmesi için kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsasına ortak olduk ve acentelik sözleşmesini imzaladık. Çiftçi, esnaf, tüccar, memur, kısaca her türlü yatırımcının internet üzerinden belirli ürünlerde alım satımını yapabileceği bir sisteme ön ayak olduk."

Konuşmaların ardından merkeze bağlı Kurtderesi Köyünden Mevlüt Keskin'in tarlasından kaldırıp borsaya getirdiği ilk mahsul 500 kilogram buğday, açık arttırmaya çıktı. İlk mahsulü, buğday pazarı esnafından Hasan Oğraş, kilogramı 20 liradan satın aldı.

Törenin sonunda üretici ile esnafa, KTB yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, daire müdürleri ile çiftçiler katıldı.





