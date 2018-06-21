Karaman'da yeni park çalışması

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi Mehmet Bey Mahallesi’ne içerisinde oyun grupları ve fitness aletlerinin yer aldığı yeni bir park yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre yenilediklerini söyledi.

Son yıllarda hayata geçirilen sosyal tesis ve yeşil alan projeleri ile Karaman’daki yeşil alan miktarının yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekareye ulaştığını ifade eden çalışkan, şunları kaydetti:

"Buna rağmen şehrimizi yeşillendirmek, daha modern ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni park alanları oluşturmaya, mevcut parklarda da yenileme çalışmaları yaparak daha estetik hale getirmeye devam ediyoruz. Halkımıza ferah mekanlar sunmak ve görsel açıdan güzellikleri tattırmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek. İçerisinde çocuk oyun alanı, aletli kondisyon alanı, yürüyüş yolu, otopark, oturma grupları ve kamelyaların yer alacağı bu parkımız, semt spor sahalarıyla birlikte 6 bin metrekare alana sahip olacak."