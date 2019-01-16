Karaman’da yemek öncesi atıklarından organik gübre üretiliyor

KARAMAN (AA) - Sıfır Atık Projesi kapsamında Karaman Belediyesi tarafından 5 kurumda faaliyete geçirilen kompostlama makineleri ile yemek öncesi atıklarından organik gübre üretiyor.

Karaman Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaman’da başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında cam, plastik, kağıt, metal ve pil gibi atıkların yanı sıra gıda atıkları da geri dönüşüme kazandırılacak. İlk etapta resmi kurumlarda başlatılan uygulama ile kompostlaştırma ünitelerine atılan yumurta kabuğu, çay, kahve, sebze, meyve ve bunların kabuğu gibi atıkların, belli bir sıcaklık ve işlemlerden geçirilerek organik gübreye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında Karaman’da önemli bir hizmeti daha faaliyete geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, organik atıkları çöpe atmak yerine kompost haline getirip, park ve bahçelerde toprak iyileştiricisi olarak kullanacaklarını ifade etti.

Çalışkan, kompostlaştırma ünitelerinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Devlet Hastanesi, Karaman Cezaevi ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda hizmete girdiğini bildirdi.

Karaman Belediyesi olarak bu çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Çalışkan, “Hedefimiz, atıklarımızı kontrol altına almak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir şehir bırakmaktır.” dedi.

