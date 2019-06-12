Karaman'da yaz spor okulu kayıtları başladı

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin ücretsiz spor eğitimi alacakları Yaz Spor Okullarının kayıtlarının başladığını bildirdi.

Osman Bebek, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz yaz spor okullarına yoğun bir ilginin olduğunu belirtti.

Yaz Spor Okulları kayıtları hakkında ayrıntılı bilgi almak için İl Müdürlüğü kayıt bürosu gelinebileceğini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:

"Yaz tatilinin girmesiyle birlikte tüm illerde olduğu gibi ilimizde de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile ilçe müdürlükleri tarafından açılan yaz spor okullarında 5-18 yaş gurubu çocuk ve gençlerimiz ücretsiz bir şekilde spor yapma imkanı buluyor. Çocuk ve gençlerimizin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlayacak mükemmel bir fırsat. Engelli kardeşlerimiz de dahil olmak üzere farklı branşlarda açılan spor eğitimlerine tüm çocuk ve gençlerimizin kayıt yaptırarak sahalarda yerlerini almalarını istiyoruz. 5-18 yaş gurubu çocuk ve gençlerimize bu yaz mutlaka spor yapmalısınız diyoruz ve salonlarımıza bekliyoruz."





