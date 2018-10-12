Karaman'da yangın

KARAMAN (AA) - Karaman'da 8 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi 1348. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların...

Karaman'da yangın
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KARAMAN (AA) - Karaman'da 8 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi 1348. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

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