Karaman'da yangın

KARAMAN (AA) - Karaman'da 8 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi 1348. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

