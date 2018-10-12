KARAMAN (AA) - Karaman'da 8 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi 1348. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.
Karaman'da yangın
KARAMAN (AA) - Karaman'da 8 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi 1348. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların...
KARAMAN (AA) - Karaman'da 8 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.
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