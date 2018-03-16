Karaman'da yangın

KARAMAN (AA) - Karaman'daki bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde 3 katlı binanın zemin katında oturan Mevlüt (85) ve Adviye Dinçer (83) çiftinin evinde çamaşır makinasının şase yapması üzerine yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada apartmanda oturan vatandaşlar yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangın esnasında evde bulunan Adviye Dinçer'i zehirlenme şüphesiyle dışarıya çıkarmak isterken zor anlar yaşadı.

Evinden ayrılmak istemeyen Dinçer, ikna üzerine dışarıda tekerlekli sedyede sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangında hasar meydana geldi.