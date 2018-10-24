KARAMAN (AA) - Karaman'da "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi'nde iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, üniversite öğrencisi Ziya D. (19) ile Yıldırım D. (21) bıçakla, Eren Y. (19) de başına isabet eden taşla yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.