Karaman'da yaban domuzu avı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yapılan yaban domuzu sürek avında 29 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ildeki tarım alanlarında, önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı sürek avının düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Göcer Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, 3-4 Ağustos günleri yapılan mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında 29 adet yaban domuzu itlaf edilmiştir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."