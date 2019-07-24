Karaman'da yaban domuzu avı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yapılan yaban domuzu avında, 7 yaban domuzunun vurulduğu bildirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarında zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde köylülerinnın düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı İhsaniye Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, yapılan mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında yaban domuzları itlaf edilmiştir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

