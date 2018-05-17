Karaman'da uyuşturucuyla mücadele

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Morcalı köyü yolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde bulunan R.B. ve A.B. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. R.B'nin üzerinde gram baskı toz esrar ele geçildi.

Ardından cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı kapsamında, R.B'nin Karaman merkez Hisar Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada 193 gram esrar, saksılara ekilmiş 12 kök kenevir ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.