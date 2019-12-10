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Karaman'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
KARAMAN (AA) - Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kasım ayı içerisinde kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün...
Genel 10.12.2019, 13:23
KARAMAN (AA) - Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kasım ayı içerisinde kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2019 yılı kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir dizi çalışma yapıldığı belirtildi.
Yapılan çalışmalarda 416 adet reçeteye tabi hap, 254 ecstasy hap, 170 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin ve 1 gram eroin yakalandığı ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:
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