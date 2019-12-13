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Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde...
Genel 13.12.2019, 17:28
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada 461 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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