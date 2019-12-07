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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, A.T. (25) ile yabancı uyruklu C.A'nın (25) İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman’da sattıkları yönünde...

Genel 07.12.2019, 17:37
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. (25) ile yabancı uyruklu C.A'nın (25) İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman’da sattıkları yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#Karaman #metanfetamin #uyuşturucu
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