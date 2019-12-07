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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, A.T. (25) ile yabancı uyruklu C.A'nın (25) İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman’da sattıkları yönünde...
Genel 07.12.2019, 17:37
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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