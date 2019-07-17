Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. ve . adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan narkotik polisi, D.A. ve .'yı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A....
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. ve . adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.