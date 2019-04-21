Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.T. (27) ve G.A'nın (19) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekip, şüphelilerin aracını Karaman-Mersin karayolu üzerinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 4 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Ekipler ayrıca şüphelilerin evlerinde arama yaptı.



O.T.'nin evinde 120 plastik bardak ve saksıya ekilmiş kenevir, 40 gram esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında O.T, eşi F.T. ve G.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. tutuklanırken, G.A. ile F.T. serbest bırakıldı.