Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat bilgisi doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen...