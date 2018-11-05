Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat bilgisi doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen M.Ç. ve F.Ç'nin kullandığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 184 uyuşturucu hap, 39 gram bonzai, yarım gram eroin ile ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.