Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, F.U. ile N.B. isimli kadının kentte uyuşturucu madde sattığı...