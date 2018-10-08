Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, F.U. ile N.B. isimli kadının kentte uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, F.U. ile N.B.'nin kullandığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 900 uyuşturucu hap ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.