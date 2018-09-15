Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Mehmet S, Sadık A. ve Uğur Ş'nin Karaman'a uyuşturucu hap getireceği yönünde bilgi aldı.
Ayrancı ilçesi çıkışında bir aracı durduran ekipler, içerisinde bulunan Mehmet S, Sadık A. ve Uğur Ş'yi gözaltına aldı.
Araç içerisinde yapılan aramada 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.