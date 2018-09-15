Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Mehmet...